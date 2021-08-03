Рижская дума хочет на Вантовом мосту отдать приоритет общественному транспорту

В будущем на Вантовом мосту в направлении центра может появиться полоса общественного транспорта, сообщает rus.LSM.lv. Это — одна из мер плана по улучшению качества воздуха в столице. Он сейчас выставлен на общественное обсуждение.

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Согласно плану Рижской думы, во время реконструкции Вантового моста при движении в направлении центра планируется сделать полноценный тротуар, велодорогу и полосу для общественного транспорта.

Идея прозвучала еще в 2018 году со стороны общественной организации "Город для людей". Организация считает, что это поможет сделать общественный транспорт более удобным и выгодным. Однако Вантовый мост — один из самых загруженных автомобилями в Риге, прозвучало в эфире Русского вещания LTV7. Если на мосту для частного транспорта останется только одна полоса, то пробка на нем станет еще больше.

Мирослав Кодис, и.о. председателя комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы, указал:

"Чтобы общественный транспорт был конкурентоспособным, чтобы он мог быстро передвигаться — нам нужно выделять полосы для него. И на Вантовом мосту одна из проблем — это пробка в центр, где общественный транспорт стоит. Поэтому нужна отдельная полоса, и она там будет".

С проектом можно ознакомиться здесь. До 20 августа можно прислать любые комментарии и предложения по э-почте: julija@environment.lv или evita.vitola@riga.lv.