Рижская дума хочет объединить 4 предприятия, Spodrība продана литовцам, ученики все чаще уходят на "удаленку". 7 декабря: главное

Кабинет министров разрешил оказывать услуги и проводить мероприятия в "зеленом режиме" до 23 часов, а многодетным семьям — сидеть в кафе за одним столиком. Невакцинированные смогут очно сдать экзамен для получения профессиональной квалификации. В Латвии увеличивается число классов и дошкольных учреждений, которые уходят на удаленное обучение из-за Covid-19, а кафе и магазины вынуждены покидать центр столицы либо закрываться. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 7 декабря.

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Covid-19: Кабмин разрешил послабления

Кабинет министров разрешил оказывать услуги и проводить мероприятия в "зеленом режиме" до 23 часов, а многодетным семьям — сидеть в кафе за одним столиком.

Согласно новому решению, оказывать услуги и проводить мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации в "зеленом режиме" — для привитых и переболевших — можно до 23 часов, а не до 21 часа, как это было до сих пор.

В заведениях общепита — кафе и ресторанах — за одним столиком смогут находиться не более 4 взрослых и 6 детей из большого домохозяйства. Ранее за столиком разрешалось находиться только 4 человека, и если в семье трое детей, то кто-то из домочадцев в застолье участвовать уже не мог.

Аналогичная норма касается и рассадки для больших семей на мероприятиях — члены одного домохозяйства смогут сидеть рядом, не соблюдая дистанцию. При этом уточнено, что например, в зрительном зале для такой большой семьи из 10 человек нужно оставить соответственно "островок" из десяти сидячих мест на первом или заднем ряду.

Картина дня

860 новых случаев Covid-19. 23 человека скончались. Доля положительных случаев — 5,5%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 258 419 человек. Всего с начала пандемии в Латвии от Covid-19 скончались уже 4300 человек.

Снижается интерес к вакцинации. В период с 19 по 22 октября первую дозу получали не менее восьми тысяч человек в день, а за неделю — 47 294 человека. В последнюю же неделю октября первую дозу получили менее 38 тысяч человек, а с начала ноября количество получающих первую дозу начало уменьшаться и составило на прошлой неделе менее восьми тысяч.

С 15 декабря можно работать очно, если есть прививка от Covid-19, но еще не выдан сертификат. С середины декабря очно смогут работать те жители, которые уже получили единственную инъекцию вакцины Janssen (Johnson & Johnson) или же обе дозы других производителей, но еще не дождались выдачи сертификата. Обычно сертификат выдается через 14 дней после получения последней дозы. Такие изменения утвердило правительство.

Невакцинированные смогут очно сдать экзамен для получения профессиональной квалификации. Те, кто сделает лабораторный тест на Covid-19 не ранее, чем за 72 часа до экзамена, и получит отрицательный результат, сможет очно сдавать экзамены для получения профессиональной квалификации без вакцинации. Такое решение принял Кабинет министров. Решение касается экзаменов, назначенных до 11 января, и распространяется только на программы непрерывного профессионального образования, то есть на те программы, по итогам которых ученик получает определенный уровень профессиональной квалификации. Процесс обучения вождению, к примеру, это решение не затронет.

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Чем заняться на выходных?

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Что почитать?

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