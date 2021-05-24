Рижская дума хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспорте на праздники

Рижская дума в этом году планирует отменить бесплатный проезд в общественном транспорте на государственные праздники, Лиго и Новый год, сообщает LETA.

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Сегодня соответствующие поправки утвердил комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы. 4 мая, 23 и 24 июня, 18 ноября, 31 декабря и 1 января, а также во время праздника Риги проезд в общественном транспорте будет платным.

В проекте указано, что исполнительный директор города может издать указ и установить, что в эти дни проезд в транспорте бесплатный. Таким образом, дума обеспечит то, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации поправки можно отменить указом исполнительного директора.

Как уже сообщалось, аналогичное решение Рижская дума приняла в 2020 году, чтобы снизить заболеваемость Covid-19.