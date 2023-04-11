Рижская дума хочет ввести ограничения для уличных музыкантов

Рижская дума разработает правила, регулирующие выступления уличных музыкантов, сообщила агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

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Сейчас игру музыкантов на улицах не регулируют никакие нормативы. Однако, как подчеркнула Озола, их поведение на Бастионной горке в пасхальные выходные мешало общественному порядку, чтобы это не повторилось, нужно ввести правила.

Обычно, когда музыканты кому-то мешают, люди звонят в полицию, муниципальная полиция приезжает и ведет переговоры с музыкантами, чтобы они или вели себя тише, или шли музицировать в другое место.

Этот вопрос поднимался еще полтора года назад. Рижская дума пыталась включить регулирующие выступления музыкантов правила в новый закон о самоуправлениях, но Юридическое бюро Сейма возразило, что необходимости нет: вопрос об уличных музыкантах входит в общее регулирование общественного порядка, и самоуправления имеют право действовать по своему усмотрению.

Как отметила Озола, в разных странах ЕС закон относится к уличным музыкантам очень по-разному — от полной свободы до очень строгого регулирования. Озола надеется, что Рига найдет приемлемый для себя вариант, и уличные музыканты будут обогащать, а не портить впечатление о Риге у туристов и горожан.

Как сообщалось, в пасхальные выходные, 7 и 9 апреля, рижане жаловались полиции, что на Бастионной горке и Старой Риге кто-то громко играет русскую музыку. В контексте войны это показалось им неприемлемым. В первую очередь это касалось одного гражданина Эстонии. После разговора с полицией, указавшей, что он мешает работе учреждений (он играл в Старой Риге), он сделал музыку потише, а затем перешел на Бастионную горку и продолжил играть на барабанах. Муниципальная полиция не констатировала прославления российской агрессии, а также выяснила, что выступление музыканта ранее не рекламировалось в социальных сетях.

Тем не менее, полиция предупреждает, что исполнение песен русской эстрады в общественном месте может квалифицироваться как нарушения в некоторых обстоятельствах: например, если ее будут исполнять 9 мая.