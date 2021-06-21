Рижская дума хочет взять государственный займ в 100 млн евро на ремонт трех мостов

В ближайшие пять лет снизятся невыгодные обязательства Рижской думы, взятые под строительство Южного моста, что позволит взять займы на реализацию других проектов, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью "Rīta panorāmā" Латвийского ТВ.

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По словам Стакиса, сейчас объем обязательства по займам Рижской думы приближается к 12% от бюджета.

Самоуправление претендует на 100-миллионный займ от государства на перестройку Вантового, Земитанского и Воздушного мостов, а также укрепление берега Даугавы у улицы Мукусулас.

Этим летом ремонты улиц в Риге запланированы на 70 объектах. Самые большие работы — ремонт ул. Гертрудес, строительство площадки перед Агенскалнским рынком, перестройка перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс. Перестройка путепровода на Брасе будет проводиться в ближайшие два года.