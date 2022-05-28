Рижская дума и РТУ откроют в Риге познавательный центр для детей
Foto: Rīgas dome

Рижская дума совместно с Рижским техническим университетом (РТУ) откроют в Риге центр инженерных наук и природы для всей семьи. Центр будет связан с темой устойчивого города будущего.

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Центр планируется открыть в начале следующего года — к его созданию подключатся ведущие предприятия из разных технических отраслей.

Цель центра — способствовать интересу детей к инженерным наукам и дать юным латвийцам возможность связать с ними свою будущую профессию. Центр будет сотрудничать со школами — здесь сделают классы и мастерские, в которых можно будет проводить уроки и делать лабораторные работы.

Центр также сможет стать объектом туристической инфраструктуры Риги. Чтобы финансировать создание центра, закупку экспонатов и содержание, Рижское самоуправление заключит с РТУ договор на пять лет о финансовом взносе в размере 150 тысяч евро.

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