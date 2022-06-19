Рижская дума: инвестиции в 200 тысяч евро в фестиваль Positivus окупятся
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Рижская дума предоставит финансирование фестивалю "Positivus" вне ежегодного конкурса культурных мероприятий, так как это инвестиции, которые окупятся, заявили агентству ЛЕТА в управлении по связям Рижской думы.

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Как сообщалось, Рижское самоуправление планирует выделить 200 000 евро на фестиваль популярной музыки "Positivus", который до пандемии проходил в Салацгриве.

Выделение средств на организацию международного музыкального фестиваля в Риге не только способствует вовлечению населения в культурные мероприятия и повышает доступность мероприятий, но и положительно влияет на экономическое развитие.

Риге нужны масштабные мероприятия, которые привлекают иностранных гостей, приносят доход предпринимателям, особенно после "Covid-19", когда гостиничная и ресторанная индустрия ослабла, подчеркивает самоуправление.

Также самоуправление считает, что фестиваль "Positivus" даст дополнительную возможность продвигать Ригу в мире, тем самым укрепляя имидж и узнаваемость столицы за пределами Латвии.

Организаторы культурных мероприятий ранее жаловались, что мэрия столицы затягивает оказание поддержки в организации мероприятий.

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