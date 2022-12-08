Рижская дума изберет нового вице-мэра

В четверг Рижской думы по финансовым и административным вопросам на внеочередном заседании примет решение о выдвижении Эдварда Ратниекса (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов) на должность вице-мэра Риги, сообщает агентство LETA.

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Окончательное решение об избрании вице-мэра должно быть принято на заседании Рижской думы.

По неофициальной информации, заседание думы, на котором может быть решен этот вопрос, запланировано на следующую среду, 14 декабря.

Ратниекс сменит Смилтенса

Как уже сообщалось, Национальное объединение выдвигает Ратниекса на пост вице-мэра Риги, сообщил глава фракции Нацобъединения/Латвийское объединение регионов Рижской думы Эйнар Цилинскис, который ранее неофициально фигурировал как кандидат на эту должность.

Выдвижение нового вице-мэра было необходимо, поскольку в Сейм был избран предыдущий вице-мэр Эдвард Смилтенс (Латвийское объединение регионов), который стал председателем Сейма.

При формировании коалиции Рижской думы было решено, что фракция Нацобъединения/ЛОР получит пост вице-мэра. Обе партии договорились, что сначала эту должность займет Эдвард Смилтенс, представляющий Латвийское объединение регионов, а позже — Цилинскис. В сферу ответственности вице-мэра этой фракции были отнесены вопросы сотрудничества Риги и прилегающих к столице населенных мест.

Цилинскис подчеркнул, что выдвижение Ратниекса на пост вице-мэра — это решение фракции, которое он полностью поддерживает. У Ратниекса много обязанностей как во фракции, так и в городской думе, которые он продолжит выполнять.

Последствия выборов в Сейм

По итогам парламентских выборов в Рижской думе происходят пока незначительные изменения в правящей коалиции.

В правящую коалицию Рижской думы входят фракция "Прогрессивных"/Par! , фракция Латвийского объединения регионов и Национального объединения, фракция "Нового Единства" и фракция "Консервативных". Мэр Мартиньш Стакис принадлежит к самой многочисленной фракции "Прогрессивных"/Par!, у остальных фракций — по должности вице-мэра.

То, что Ратниекс заменяет Смилтенса, избранного депутатом и спикером Сейма, сохраняет пост вице-мэра за фракцией Латвийского объединения регионов и Национального объединения.

Вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") представляет премьерскую партию, победившую на выборах в 14-й Сейм. Еще один вице-мэр Линда Озола из партии "Консервативные", которая провалилась на выборах, не преодолев 5%-й барьер.

Участником коалиции считалась и партия Latvijas attīstībai, связанная договором о сотрудничестве с "Прогрессивными"/Par!. Однако известно, что мэр Риги Мартиньш Стакис уже инициировал смещение с должности главы Комитета образования, культуры и спорта Ивету Ратинику (Latvijas attīstībai), ее может заменить Лайма Гейкина ("Прогрессивные"/Par!).