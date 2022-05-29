Рижская дума купит уже готовые остановки общественного транспорта

Поскольку в строительной сфере наблюдается рост цен на различные строительные материалы, что значительно увеличивает стоимость создания новых прототипов остановок общественного транспорта, Рижская дума решила не создавать новые дизайнерские остановки, а купить уже готовые.

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Как сообщили порталу Delfi в управлении коммуникаций Рижской думы, в этом году было объявлено о двух закупках на проектирование и строительство прототипов остановок нового дизайна, но обе были завершены безрезультатно.

Принимая все это во внимание, столичный муниципалитет в настоящее время работает над подготовкой новой закупки, чтобы ее можно было объявить в ближайшее время.

На вопрос о количестве устанавливаемых остановок и сроках их установления горсовет ответил, что об этом пока рано судить до объявления новой закупки: ход закупки и поданные в ней заявки определят направление дальнейшей работы.

Рижская дума планирует установить новые остановки, первоочередно оборудовав их на проектах Rīgas satiksme (например, по маршруту 7-го трамвая) и отремонтировав остановки, ранее демонтированные фирмой JCDecaux. После этого другие остановки в городе тоже будут постепенно заменяться.

В апреле прошлого года Рижская дума сообщила, что начата разработка визуальной и функциональной концепции, чтобы в ближайшие несколько лет постепенно заменить все остановки общественного транспорт.

В мае прошлого года архитектор, совладелец SIA Vizuālās modelēšanas studija Улдис Балодис заявил, что закупка на разработку дизайна остановок и благоустройства общественного транспорта проводится в спешке. По его словам, на разработку проекта выделялось 10 000 евро, что было недостаточно.

Эксперты также не были уверены в необходимости новых остановок в целом и выразили беспокойство по поводу того, оценил ли муниципалитет все возможные затраты. Также упоминалось, что проектирование и строительство новых остановок в Риге требует дополнительных ресурсов.

Индивидуальные дизайнерские остановки существуют, как правило, только в самых богатых городах мира, таких как Париж.