Рижская дума могла бы выплатить полтора миллиона евро школам, в которых активно вакцинируются учителя

Столичным школам, в которых против Covid-19 привьются минимум 80% работников, самоуправление могло бы выплатить денежные призы, заявил в интервью Latvijas Radio мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он сообщил, что Рига могла бы потратить на эти цели в общей сложности полтора миллиона евро. Школы, в которых были бы вакцинированы минимум 80% работников, получили бы денежные призы, размер которых зависел бы от величины учебного заведения — 10 000 и 7 500 евро. Эту сумму школа могла бы потратить по своему усмотрению — купить оборудование или выплатить премии работникам, рассказал о своей идее Стакис.

"Если мы таким способом до установленной даты достигнем результат, то это точно того стоит", — сказал председатель Рижской думы, добавив, что упомянутые полтора миллиона евро можно найти в резервном фонде самоуправления.

Стакис указал, что идея уже получила поддержку учителей, позитивно настроена и коалиция, однако окончательноке решение должна принять Рижская дума. До заседания этот вопрос должен быть рассмотрен ответственным комитетом думы, которое может быть созвано на следующей неделе.