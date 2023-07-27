Рижская дума может проработать без мэра до следующих выборов

Сейм не обязан распускать Рижскую думу, если она не выберет нового мэра, дума может продолжать работать без председателя хоть до следующих муниципальных выборов, которые пройдут в 2025 году, заявила порталу Lsm глава Юридического бюро Сейма Дина Мейстере.

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Закон о самоуправлениях (п.70) гласит, что Сейм может распустить муниципальную думу, если в течение двух месяцев не будет выбран председатель, однако главное слово здесь "может", отмечает Мейстере. Сейм не обязан это делать.

5 июля с поста мэра Риги ушел в отставку Мартиньш Стакис. Утром 27 июля в интервью "Утренней панораме" на телеканале LTV министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") заявил, что после отставки мэра у думы есть два месяца, чтобы договориться о новом председателе. Однако, добавил он, если дума сохраняет способность принимать решения, заседания думы может вести один из заместителей бывшего мэра. И таким образом можно дотянуть до следующих выборов.

Глава юридического бюро подтвердила — так действительно можно. "Закон предусматривает право министра и Сейма распустить думу, но они не обязаны это делать", — объяснила она. Главное условие — дума должна быть дееспособной ( rīcībspējīga). Определения дееспособности закон не содержит, но это означает, что у думы есть руководство, вице-мэр созывает заседания, дума принимает решения, комитеты работают.

При этом, если будет такая ситуация, это будет первый случай в истории Латвии. Заместитель председателя думы управлял самоуправлением в Вентспилсе, но это происходило потому, что Айвару Лембергсу, на тот момент еще мэру города, запретил выполнять свои обязанности суд.