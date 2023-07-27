Рижская дума может проработать без мэра до следующих выборов
Foto: F64

Сейм не обязан распускать Рижскую думу, если она не выберет нового мэра, дума может продолжать работать без председателя хоть до следующих муниципальных выборов, которые пройдут в 2025 году, заявила порталу Lsm глава Юридического бюро Сейма Дина Мейстере.

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Закон о самоуправлениях (п.70) гласит, что Сейм может распустить муниципальную думу, если в течение двух месяцев не будет выбран председатель, однако главное слово здесь "может", отмечает Мейстере. Сейм не обязан это делать.

5 июля с поста мэра Риги ушел в отставку Мартиньш Стакис. Утром 27 июля в интервью "Утренней панораме" на телеканале LTV министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") заявил, что после отставки мэра у думы есть два месяца, чтобы договориться о новом председателе. Однако, добавил он, если дума сохраняет способность принимать решения, заседания думы может вести один из заместителей бывшего мэра. И таким образом можно дотянуть до следующих выборов.

Глава юридического бюро подтвердила — так действительно можно. "Закон предусматривает право министра и Сейма распустить думу, но они не обязаны это делать", — объяснила она. Главное условие — дума должна быть дееспособной ( rīcībspējīga). Определения дееспособности закон не содержит, но это означает, что у думы есть руководство, вице-мэр созывает заседания, дума принимает решения, комитеты работают.

При этом, если будет такая ситуация, это будет первый случай в истории Латвии. Заместитель председателя думы управлял самоуправлением в Вентспилсе, но это происходило потому, что Айвару Лембергсу, на тот момент еще мэру города, запретил выполнять свои обязанности суд.

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