Рижская дума может выделить 300 000 евро на поддержку Украине

В четверг, 8 июня, Финансовый комитет Рижской думы примет решение о выделении 300 000 евро на поддержку Украины в связи с разрушениями в результате взрыва на Каховской ГЭС, подтвердил агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение).

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Во вторник утром российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, разрушив ее плотину.

Каховская ГЭС находится под контролем российских войск, но после прорыв плотины затопленными оказались как территории на правом берегу Днепра, подконтрольные Украине, так и на левом берегу оккупированной Россией территории.

Ратниекс подчеркнул, что важно проявлять солидарность с Украиной и вести себя с пониманием.

В ближайшее время также ожидается официальный запрос от посольства Украины, в котором будут указаны конкретные потребности.

МИД также готовит проект приказа о выделении Украине 200 000 евро на ликвидацию последствий наводнения с учетом того, что в результате взрыва частично разрушена Каховская ГЭС.