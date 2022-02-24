Рижская дума на перестройку Брасского моста планирует взять кредит в размере 11,2 млн евро

Для реализации проекта реконструкции Брасского моста Рижское самоуправление планирует занять у Государственной казны 11,159 млн евро, постановил сегодня финансово-административный комитет самоуправления.

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Общие расходы на проект могут составить 13,128 млн евро.

Самоуправление подаст заявку на проект в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития.

Кредит подлежит погашению на срок до десяти лет с отсрочкой платежа по основному долгу до трех лет.

Окончательное решение о взятии кредита должно быть принято на заседании Рижской думы.

Как сообщалось, во время ремонта выяснилось, что состояние моста настолько плохое, что его нужно снести и построить заново. Процесс строительства существенно осложнен необходимостью обеспечения бесперебойного движения трамвая по одной стороне моста.

Демонтажем моста занимается АО Kauno tiltai за 586 303 евро.

Брасский мост был введен в эксплуатацию в 1959 году. В мае 2019 года в несущих конструкциях моста были обнаружены значительные повреждения, в результате строительные работы пришлось остановить.

Для обеспечения движения в декабре 2019 года был построен временный железнодорожный переезд. На мосту существующие рельсы были перенесены на ту сторону, которая не будут демонтироваться. Работы по консервации были завершены 18 марта 2020 года.