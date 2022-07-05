Рижская дума: на пляже Кипсалы плавать безопасно (+ список других мест для купания)
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После проверок констатировано, что вода на Кипсальском пляже отвечает требованиям, и в ней можно плавать. Об этом сообщает Департамент жилища и среды Рижской думы.

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На прошлой неделе вблизи Кипсальского пляжа жители заметили странные пятна на воде, и самоуправление порекомендовала горожанам не плавать на Кипсале, пока не придут результаты анализов воды.

Госслужба окружающей среды констатировала, что пятна — это пищевой жир, который каким-то образом проник в воду. Он не представляет никакой опасности для купальщиков и уже полностью растворился.

В связи с этим вечером 4 июля сняли рекомендательный запрет плавать на Кипсале.

Рижская дума напоминает, что в столице есть семь других официальных мест для купания — на море в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаках, на Румбуле, Луцавсале и в Луцавсальском заливе в Даугаве, а также на озере Бабелите.

Неофициальное место для купания есть также в Кишэзерсе, но и там дежурят сотрудники спасательной службы Рижской полиции самоуправления. Для купания также можно использовать бассейны в Гризинькалнсе и Зиедоньдарзсе.

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