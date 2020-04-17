Рижская дума начала благоустраивать Болдераю: район сделают более привлекательным для жизни

Департамент городского развития Рижской думы приступил к строительным работам в Болдерае, чтобы снизить высокий риск наводнения и сделать условия для жизни более привлекательными для жителей района. Кроме того, проект под названием "Меры по предотвращению наводнений в Болдерае" улучшит конкурентоспособность хозяйственной деятельности и перспективы дальнейшего развития, считают в Рижской думе.

Строительная задумка будет реализована на правом берегу Булльупе в районе Болдераи. Длина защитной дамбы составит 1,9 км на участке вдоль ул. Лиела — от ул. Грантс до ул. Каптейню.

На объекте планируется построить защитную дамбу, укрепить берег за счет установки деревянных свай, шпунтовой стенки и бетонных конструкций, а также построить инженерные коммуникации.

Кроме строительства защитной дамбы Рижское самоуправление благоустроит территорию, на которой будет реализовываться проект. Будет восстановлено освещение, обустроено место для спуска лодок на воду. В зеленых зонах посадят декоративные растения и кусты, а также деревья.

Проект планируется завершить до июля 2022 года.