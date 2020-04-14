Рижская дума начинает доставку малообеспеченным семьям расчетных карт на покупку продуктов

Со вторника, 14 апреля, Рижская дума (РД) с помощью Latvijas Pasts начнет доставлять зарегистрированным в столице малообеспеченным, нуждающимся и многодетным семьям расчетные карты для приобретения продуктов питания, сообщили агентству LETA в РД.

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Карты можно будет использовать в магазинах Maxima Latvija по всей Латвии, эта сеть магазинов была выбрана в рамках закупки. Карты будут доставляться по декларированному месту жительства.

Срок действия карты составит 12 месяцев. Используя карту, можно будет приобрести только продукты питания, но будет запрещено приобретать энергетические напитки, алкогольные и табачные изделия, а также хозяйственные товары.

Номинальная стоимость карты для одного ребенка будет рассчитываться в размере 1,42 евро за каждый рабочий день в период чрезвычайного положения, начиная с 13 марта.

В случае продления чрезвычайного положения номинальная стоимость карты увеличивается за каждый рабочий день, но не дольше, чем до конца 2019/2020 учебного года.

Зарегистрировать статус "нуждающейся в поддержке" может семья, в которой воспитывается трое и больше детей, в том числе приемных (в их число не включают детей, родители которых лишены родительских прав или права родительской опеки приостановлены), если семья задекларирована по одному адресу на административной территории Риги (требование не относится к случаям, когда ребенок получает образование за рубежом и его место жительства зарегистрировано за пределами Латвии).

Статус ребенка из многодетной семьи также имеют лица до 24 лет, получающее образование в общеобразовательном, профессиональном или высшем учебном заведении. Совершеннолетний ребенок должен самостоятельно дать согласие на обработку своих данных в Регистре после того, как родители зарегистрировались в Регистре.

Регистр находится на портале eriga.lv в разделе E-pakalpojumi privātpersonām/Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā (здесь).

На этой платформе можно не только зарегистрироваться, но и загрузить необходимые документы. Во время регистрации важно внимательно изучать запрашиваемую информацию и корректно шаг за шагом все заполнить. Перед началом регистрации необходимо дать согласие на обработку своих данных и данных своих несовершеннолетних детей для нужд э-услуги.

По данным единой информационной системы Рижской думы, самоуправление таким образом поддержит более 13 тыс. детей.