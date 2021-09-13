Рижская дума не отказалась от идеи строительства Северного транспортного коридора
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Столичное самоуправление не отказалось от идеи строительства Северного транспортного коридора, заявил на обсуждении редакции Планировки территории Риги с районными организациями представитель Департамента городского развития Рижской думы Вилнис Салениекс.

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По его словам, проект первого этапа строительства Северной переправы разработан еще несколько лет назад, однако уже устарел, и необходимо вносить изменения. Салениекс признал, что финансирования на проект не найдено, но все же отказываться от него не следует.

Чиновник допустил, что до 2027 года финансирование так и не будет найдено. Но как только появятся деньги, город готов внедрить проект.

По информации Департамента городского развития Рижской думы, проект Рижского Северного транспортного коридора соединит Рижский порт и город с автодорогой Via Baltica. Коридор пройдет через весь город.

Цель проекта — снизить транспортную нагрузку на центр Риги, улучшить состояние окружающей среды в центре города и качество городской среды в целом. Рижская дума считает, что строительство Северного коридора позволит включить Рижский порт в дорожную сеть европейского значения и улучшит систему транспортной инфраструктуры Риги и пригородов столицы в целом, обеспечив возможности для роста и укрепления конкурентоспособности города, региона и страны в долгосрочной перспективе.

Предполагается, что длина коридора составит 30 километров. На западе Северный коридор будет соединяться с Рижской объездной дорогой возле Бабите и обеспечит соединение с шоссе Рига-Юрмала-Вентспилс, а на востоке — с Видземским шоссе в Берги. Северный коридор будет интегрирован в систему главных улиц Риги с многоуровневыми перекрестками.

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