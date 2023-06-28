Рижская дума не приняла решение о создании комиссии по расследованию нарушений в Департаменте сообщения

Поскольку мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"/Par!) прервал заседание, Рижская дума в среду, 28 июня, так и не сумела принять решение о создании комиссии по расследованию нарушений в Департаменте сообщения, на чем настаивали представители правящего в столице "Нового Единства".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мартиньш Стакис прервал заседание, сославшись на то, что есть решение: заседания Рижской думы проводятся только до 21.00. Хотя депутаты призывали поработать подольше, Стакис, проигнорировав это, заявил, что заседание продолжится в четверг, в 14.00.

В ходе рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания проекта решения о создании комиссии партнеры по коалиции в Рижской думе — депутаты от "Нового Единства" и "Прогрессивных"/Par! — предъявляли друг другу различные обвинения.

Так глава фракции "Прогрессивных"/Par! Мартиньш Коссович заявил, что депутаты от "Нового Единства" угрожают сотрудникам, расследующим возможные нарушения, и пытаются затянуть расследование. Он раскритиковал "Новую Единство" за политическую двуличность.

В свою очередь, вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") раскритиковал "Прогрессивных"/Par! за то, что не соблюдают законы и внутренние нормативные акты.

Депутат от "Прогрессивных"/Par! Зане Пупола сказал, что депутаты от "Нового Единства" ведут себя как в детском саду. В то же время председатель Комитета Рижской думы по социальным вопросам Виестурс Кляйнбергс ( "Прогрессивные"/Par!) принес на заседание совета блюдо с черешней, которую съел во время заседания. Известно, что депутат от оппозиционного "Согласия" Михаил Каменецкий, наблюдая, как "Прогрессивные" едят черешню, потребовал объявить перерыв — чтобы коллеги доели.

Šodien Kameņecka kungs laipni lūdza izsludināt pārtraukumu sēdē, lai mēs (Pro) varētu pabeigt ēst (ķiršus) un pieņemt lēmumu. Esmu pārsteigta uzzināt, ka dažiem cilvēkiem domāšana apstājas ēdot. Man nekad tā nav gadījies.

Katru domes sēdi mums ir skittles. — Zane Pupola (@ZanePupola) June 28, 2023

На заседании Рижской думы, сообщает агентство LETA, депутаты прибегали к различны способам затянуть время — в том числе, требовали объявлять технические перерывы. Цель была достигнута: до 21.00 депутаты не успели рассмотреть вопрос, рассоривший коалицию.

Напомним, что старт конфликту между двумя правящими в Риге политическими силами — "Новым Единством" и "Прогрессивными"/Par! — дало решение от 16 июня об отстранении об исполнения обязанностей и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса и начальника Управления инфраструктуры дорожного движения того же департамента Андрея Уртанса. Исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что Вайводс возможно причастен в бесхозяйственных тратах в размере нескольких миллионов евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сфера сообщения находится в ведении вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"). Он воспринял увольнение Вайводса в штыки, назвал "необоснованным и вредительским", да и еще и осуществленным крайне не вовремя: в самый горячий период дорожных работ. Во вторник, 20 июня, фракция "Нового Единства" в Рижской думе призвала мэра Риги Мартиньша Стакиса (беспартийный, но принадлежит к фракции "Прогрессивные"/Par! ) обеспечить объективное расследование дисциплинарного дела Яниса Вайводса.

Дальше — больше: вице-мэр Риги Вилнис Кирсис и глава Комитета по делам сообщения Рижской думы Олаф Пулкс (оба — "Новое Единство") подали проект решения о создании следственной комиссии, которая даст оценку тому, что происходило в Департаменте сообщения Рижской думы. И если "Прогрессивные"/Par! настаивают на том, что оценивать деятельность Вайводса и вверенного ему департамента должно бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланге, то "Новое Единство" считает, что предложенный круг оценщиков слишком узок, не объективен и нужно создать новую комиссию.