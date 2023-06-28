Рижская дума не приняла решение о создании комиссии по расследованию нарушений в Департаменте сообщения
Foto: LETA

Поскольку мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"/Par!) прервал заседание, Рижская дума в среду, 28 июня, так и не сумела принять решение о создании комиссии по расследованию нарушений в Департаменте сообщения, на чем настаивали представители правящего в столице "Нового Единства".

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Мартиньш Стакис прервал заседание, сославшись на то, что есть решение: заседания Рижской думы проводятся только до 21.00. Хотя депутаты призывали поработать подольше, Стакис, проигнорировав это, заявил, что заседание продолжится в четверг, в 14.00.

В ходе рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания проекта решения о создании комиссии партнеры по коалиции в Рижской думе — депутаты от "Нового Единства" и "Прогрессивных"/Par! — предъявляли друг другу различные обвинения.

Так глава фракции "Прогрессивных"/Par! Мартиньш Коссович заявил, что депутаты от "Нового Единства" угрожают сотрудникам, расследующим возможные нарушения, и пытаются затянуть расследование. Он раскритиковал "Новую Единство" за политическую двуличность.

В свою очередь, вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") раскритиковал "Прогрессивных"/Par! за то, что не соблюдают законы и внутренние нормативные акты.

Депутат от "Прогрессивных"/Par! Зане Пупола сказал, что депутаты от "Нового Единства" ведут себя как в детском саду. В то же время председатель Комитета Рижской думы по социальным вопросам Виестурс Кляйнбергс ( "Прогрессивные"/Par!) принес на заседание совета блюдо с черешней, которую съел во время заседания. Известно, что депутат от оппозиционного "Согласия" Михаил Каменецкий, наблюдая, как "Прогрессивные" едят черешню, потребовал объявить перерыв — чтобы коллеги доели.

На заседании Рижской думы, сообщает агентство LETA, депутаты прибегали к различны способам затянуть время — в том числе, требовали объявлять технические перерывы. Цель была достигнута: до 21.00 депутаты не успели рассмотреть вопрос, рассоривший коалицию.

Напомним, что старт конфликту между двумя правящими в Риге политическими силами — "Новым Единством" и "Прогрессивными"/Par! — дало решение от 16 июня об отстранении об исполнения обязанностей и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса и начальника Управления инфраструктуры дорожного движения того же департамента Андрея Уртанса. Исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что Вайводс возможно причастен в бесхозяйственных тратах в размере нескольких миллионов евро.

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Сфера сообщения находится в ведении вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"). Он воспринял увольнение Вайводса в штыки, назвал "необоснованным и вредительским", да и еще и осуществленным крайне не вовремя: в самый горячий период дорожных работ. Во вторник, 20 июня, фракция "Нового Единства" в Рижской думе призвала мэра Риги Мартиньша Стакиса (беспартийный, но принадлежит к фракции "Прогрессивные"/Par! ) обеспечить объективное расследование дисциплинарного дела Яниса Вайводса.

Дальше — больше: вице-мэр Риги Вилнис Кирсис и глава Комитета по делам сообщения Рижской думы Олаф Пулкс (оба — "Новое Единство") подали проект решения о создании следственной комиссии, которая даст оценку тому, что происходило в Департаменте сообщения Рижской думы. И если "Прогрессивные"/Par! настаивают на том, что оценивать деятельность Вайводса и вверенного ему департамента должно бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланге, то "Новое Единство" считает, что предложенный круг оценщиков слишком узок, не объективен и нужно создать новую комиссию.

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