Рижская дума не разрешила проводить митинг в поддержку Навального у посольства России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку российского оппозиционного политика Алексей Навального, арестованного властями РФ, сообщает LETA.

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Организаторы акции собирались провести ее 23 января — в день, когда собираются пройти массовые протесты в России, также запрещенные из-за пандемии.

"Покажи свою солидарность с народом России — сделай плакат и в субботу положи его перед посольством России", — призывали они.

"Мы, жители Латвии, как никто другой знаем цену свободы. Мы боролись за нее на протяжении всей своей истории, и сейчас пришло время помочь нашим соседям добиться свободы и своего права жить в демократической стране", — говорилось в обращении.

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