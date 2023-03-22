Рижская дума не разрешит открытие тотализатора в Плявниеки

В среду, 22 марта, Рижская дума приняла решение не разрешать открытие тотализатора и пункта приема ставок в уже существующем игорном зале на улице Аугуста Деглава 100.

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Это первый случай после "разблокировки" территориального плана Риги, когда самоуправление запрещает открытие тотализатора.

Как ранее разъяснили депутатам в Юридическом управлении Рижской думы, министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс отменил приказ предыдущего министра Артурса Томса Плешса о приостановке территориального плана столицы.

Территориальный план Риги запрещает организацию азартных игр и оказание соответствующих игорных услуг в казино, игровых залах, залах для бинго, а также тотализаторах или местах приема ставок на всей территории столицы, за исключением случаев, когда такие места азартных игр расположены в четырех- или пятизвездочных отелях.

Рассмотрев этот вопрос в Комитете по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы, президент Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс заявил, что ассоциация будет считать это решение городской думы незаконным. Верземниекс ранее говорил, что приостановленный Плешсем территориальный план Риги был незаконным. Он предусматривает, что игорные залы могут располагаться только в четырех- и пятизвездочных отелях города, что фактически исключает это направление бизнеса.

В свою очередь, представитель предприятия Joker Ltd упрекнул Рижскую думу в колебаниях, ведь самоуправление рассматривало этот проект решения еще в декабре, когда территориальный план Риги еще не был "разблокирован".