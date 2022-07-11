Рижская дума не рекомендует купаться в озере Юглас

Поскольку констатировано загрязнение водоема, Рижское самоуправление не рекомендует купаться в озере Юглас и призывает жителей выбираться для отдыха другие купальни.

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На озере Юглас в Риге не оборудовано официальное купальное место, однако горожане активно и неорганизованно купаются в этом водоеме. Раз в месяц Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы проводит мониторинг качества воды в этом озере. Пробы берутся в самых популярных у рижан местах для купания — у выходов к воде улиц Таденавас, Бонавентурас, Леясциема и Брайля.

Высокий уровень загрязнения воды для купания был на прошлой неделе констатирован во всех четырех местах озера Юглас, поэтому Рижское самоуправление предостерегает жителей от купания в этом водоеме.

Как уже сообщалось, Рижское самоуправление временно запретила купаться на официальном пляже берега Даугавы "Румбула". На этом пляже установлены информационные знаки "Купаться запрещено", так как микробиологические показатели воды не соответствуют установленным нормам гигиены.

На "Румбуле" взяты повторные пробы воды, купальня сможет возобновить работу после получения результатов соответствующих анализов.

Рижское самоуправление призывает жителей активно отдыхать, используя другие официальные места для купания, имеющиеся в столице: морские — Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки; речные — Кипсала, Луцавсала и залив Луцавсала, а также озеро Бабелитес. На Кишезере также есть неофициальная зона для купания, там, как и на официальном пляже, работают сотрудники Спасательной службы полиции Рижского самоуправления.