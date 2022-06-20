Рижская дума обсудит требования директоров столичных школ

Сегодня в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы состоится встреча с директорами рижских школ по поводу выдвинутых ими требований, сообщили в думе.

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Как заявили в думе, нужны расчеты, чтобы точно определить, какое влияние окажут требования учителей на бюджет Риги в 2023 году, а также следует продолжать диалог с Министерством образования и науки об изменении системы оплаты труда учителей.

"Однако мы уже видим, что необходимо дополнительное финансирование не только для повышения заработной платы учителей, но из-за роста цен на энергоносители. Значительные средства - не менее 9 млн евро - потребуются для содержания школьных зданий", - сказала Ивета Ратиника, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы.

По словам Ратиники, требования, изложенные в письме директоров школ, четко высвечивают существующие проблемы. Серьезной проблемой по всей Латвии является подготовка новых учителей и заполнение вакансий, а также неравные целевые дотации для зарплат учителей в Риге и других самоуправлениях.

Согласно действующим нормативным актам, в течение многих лет к Риге применялась пропорция, в результате которой учителя столичных школ получают на 6% меньше финансирования, чем другие города государственного значения, и на 15% меньше, чем самоуправления Рижского региона.

Планируемое изменение системы оплаты труда учителей лишь частично решит проблемы, считает Ратиника.

Директора рижских школ направили открытое письмо высшим должностным лицам государства и самоуправления, в котором просят срочно решать проблему нехватки учителей в учебных заведениях столицы.

Руководители школ отмечают, что учителей в школах не хватает уже в течение многих лет и ситуация катастрофическая. Кроме того, с каждым годом возрастают требования к учителям и добавляются новые функции.

Для обеспечения учебного процесса руководство школ решает проблему нехватки учителей за счет увеличения нагрузки на имеющихся учителей, что создает перегрузку и выгорание

Директора требуют у Министерства образования и науки обеспечить соблюдение закона о труде в отношении учителей, а также рассмотреть возможности бесплатного обучения педагогике и увеличить количество бюджетных учебных мест для будущих учителей.

У Рижской думы директора требуют принять решение о стипендиях для работающих в Риге студентов, снизить налог на недвижимость для учителей, ввести 100-процентную скидку на общественный транспорт, скидки для учителей на оплату коммунальных услуг, а также организовать программы и курсы для старшеклассников, чтобы мотивировать к изучению педагогики.