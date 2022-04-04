Рижская дума оспорит в суде решение VARAM о приостановке плана развития столицы

В понедельник, 4 апреля, Рижская дума на внеочередном заседании поддержала решение об оспаривании в Конституционном суде приказа о приостановлении действия территориального планирования Риги.

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Представитель Департамента городского развития Рижской думы Инесе Сирма заявила на заседании, что в результате приостановки плана дума понесет значительные финансовые и временные потери. По мнению Департамента, приказ министра охраны окружающей среды и регионального развития Артурса Томса Плешса является непропорциональным, а именно, план можно было отменить только частично, а все остальное можно было применить для того, чтобы развитие Риги не замораживалось на длительный срок.

Сирма также признала, что нормативная база в сфере планирования территориального развития не упорядочена и противоречива, поэтому, по мнению департамента, лучшим решением в данном случае будет обращение в суд Сатверсме.

Депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс заявил, что "очевидно, министрам был дан приказ так поступить". По его словам, "его дал конкретный министр "Развития Латвии", это конкретное задание партии".

В свою очередь, депутат Мартиньш Коссовичс указал, что обращение в Конституционный суд — единственный способ защитить интересы Риги и "сохранить лицо перед брутальным шантажом, который осуществляется из лобби игорного бизнеса".

Заместитель мэра Риги Линда Озола назвала сложившуюся ситуацию "большой политической борьбой", чьи масштабы достигли опасного уровня. Она подчеркнула, что следует понимать, когда политические силы могут ввязываться во взаимную борьбу, потому что сейчас, когда речь идет о будущем рижан и развитии города, этого делать нельзя.

Против обращения в суд Сатверсме выступил Владимир Бузаев, призвав к исчерпанию всех других возможностей, которые не предусматривают оспаривание приказа в суде. В свою очередь, депутат Виестурс Зепс предложил связаться с Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) и вместе найти решение в контексте планирования.

Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что дума сотрудничает с правительством вполне успешно, в частности, ей удалось привлечь 300 млн евро для различных проектов из Механизма восстановления и устойчивости. Неудачно складывается только сотрудничество с VARAM.

Как сообщалось ранее, VARAM приостановило действие территориального планирования Риги на ближайшие годы из-за его несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон.

Плешс также счел несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон.