Рижская дума: откачка луж на улицах столицы была начата уже в 4 часа утра

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что для улучшения условий передвижения уже с самого утра — с 4.00, начата откачка луж в тех местах, где они существенно осложняют движение.

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В настоящее время техника по откачиванию откачивает лужи в Болдерае, Чиекуркалнсе, на Тейке и Вецмилгрависе. Всего работы выполняют 13 специализированных машин по откачке.

Специалисты департамента проводят обследование улиц и мостов Риги, чтобы в случае необходимости направить технику в места, где надо откачать дождевую воду с проезжей части. Также предприятиям по поддержанию в порядке улиц и мостов поручено уделить повышенное внимание водостокам и в случае необходимости очищать их.

Жителей Риги призывают и в дальнейшем сообщать о затопленных улицах по бесплатному телефонному номеру Центра управления сообщением 80003600. На затопленные улицы немедленно будет направлена техника по откачке дождевой воды.

Под влиянием сильных дождей в Риге затапливает те улицы, где исторически не была построена канализационная система по отводу дождевой воды. Сейчас, по заказу Департамента сообщения, новые канализационные системы по отводу дождевой воды строятся на всех новых улицах и объектах сообщения, а также на улицах, которые перестраиваются.

В Риге было выявлено более 40 мест на улицах и тротуарах, где необходимы локальные решения. В части этих мест уже произведены улучшения — так, например, построены водостоки или произведены небольшие улучшения, чтобы при таких погодных условиях, какие были сегодня утром, отводить дождевую воду