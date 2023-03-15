Рижская дума отказала в открытии пункта приема ставок; представители отрасли не согласны с решением самоуправления

Через месяц после утверждения нового территориального плана Риги самоуправление возобновляет борьбу с игорными заведениями. Ответственный комитет Рижской думы единогласно отклонил просьбу коммерсанта об открытии тотализатора и пункта приема ставок за пределами исторического центра. В ассоциации отрасли считают, что муниципалитет действует незаконно, поэтому организация не готова отступать. Об этом пишет LSM.lv.

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В Риге расположено около 90 игорных залов, или 40% от общего числа зарегистрированных в стране. В ближайшие месяцы и, возможно, годы Рижская дума планирует сократить это число, оставив игорные залы только в четырех- и пятизвездочных гостиницах. У самоуправления уже был такой план год назад, но тогдашний министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс из Attīstībai/Par! остановил территориальное планирование столицы. Это вызвало разногласия между двумя сторонами, однако дума была вынуждена разрешить коммерсантам азартных игр открывать в городе новые заведения.

Месяц назад новый министр Марис Спринджукс ("Объединенный список") отменил решение Плешса. Таким образом, в Риге вступил в силу новый территориальный план, ограничивающий развитие игорного бизнеса.

В среду, 15 марта, на заседании Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции депутаты впервые единогласно отклонили просьбу об открытии тотализатора за пределами исторического центра города в уже существующем игорном зале.

"Заявителю было предложено высказать мнение, на что была получена просьба о продлении срока на 30 дней. Запрос основан на том, что заявитель представил свое мнение в Конституционный суд по делу, в отношении которого приказ министра оспаривается. В настоящее время известно, что Конституционный суд закрыл указанное дело. Четко установлено, что помещение находится не в четырех- и пятизвездочном отеле. Мнение заявителей не может повлиять на правовые условия и нормы применимо в данном случае", — пояснила юрист Инесе Розенталберга из Отдела правового надзора Рижской думы.

Президент Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс выступил против решения комитета столичной думы: "Это незаконно. Спор между отраслью и Министерством охраны среды и регионального развития и самоуправлением относительно этого правила по-прежнему в силе. Ни те поправки, которые были внесены в Закон о сохранении и защите исторического центра Риги, ни приказ министра от 15 февраля, нигде не рассмотрен вопрос регулирования игорного бизнеса".

Верземниекс отметил, что существует множество различных интерпретаций регулирования азартных игр в стране, что вызывает много разногласий. Если посмотреть на Закон об азартных играх и лотереях, азартные игры не должны быть разрешены в общественных учреждениях, церквях, школах, аптеках и некоторых других общественных местах.

В Министерстве финансов заявили, что другие места, где нельзя проводить азартные игры, определяются каждым муниципалитетом. Рига решила, что они могут быть только в гостиницах более высокого уровня.

"Ну как Рижская дума может влиять на другой вид бизнеса, который является гостиницами? Есть ли у Рижской думы такие права? Наверное, нет", — считает Верземниекс.

Для организации системы в стране ассоциация собирается обратиться в Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM). С другой стороны, просьбу коммерсанта об открытии игорного заведения, которая была отклонена комиссией, планируется рассмотреть на заседании Рижской думы на следующей неделе.