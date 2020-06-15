Рижская дума отказала в вырубке деревьев у Брасского путепровода

Комиссия по сохранению насаждений Рижской думы отказала в разрешении на вырубку деревьев у Брасского путепровода, сообщили в Рижской думе.

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Вырубка деревьев была предусмотрена в планах по строительству велоинфраструктуры. Во время общественного обсуждения Рижская дума получила 823 мнения, 776 из которых были против вырубки. Основываясь на этих результатах, комиссия решила отказать в разрешении на вырубку.

Во время встречи со специалистами местные жители выступали за модернизацию инфраструктуры, но просили найти способ сделать это без вырубки деревьев, построив велодорогу под путепроводом. Департамент сообщения дал задание проектировщикам Брасского путепровода найти способ построить велодрогу, сохранив аллею деревьев.