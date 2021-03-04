Рижская дума отказалась выделять родителям пособие на удаленное обучение

Коалиция Рижской думы в четверг отвергла предложение депутата партии "Согласие" Анны Владовой выделить родителям школьников по 50 евро на покрытие расходов, связанных с удаленным обучением.

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Автор предложения полагала, что софинансирование со стороны самоуправления позволило бы родителям покрыть часть дополнительных расходов — например, интернет-подключение или стоимость распечатки учебных материалов.

Владова предлагала найти финансирование в бюджете, предназначенном для непредвиденных расходов, отмечает LETA.

Решение отказать в выделении средств было подкреплено заключением Департамента финансов, согласно которому запрос Владовой не соответствует критериям выделения средств резервного фонда.