Рижская дума откажется от месячных абонементов на автостоянку для депутатов

Со следующего года Рижская дума откажется от месячных абонементов на стояночные места для депутатов и других работников самоуправления, сообщает LETA.

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Мэр Мартиньш Стакис считает, что существующая система устарела, потому что не все депутаты пользуются личным транспортом, используя более современные и дружественные к окружающей среде способы добраться на работу.

Парковочный абонемент стоит 250 евро, так что это решение сэкономит муниципальные средства, а еще — повысит доверие к Рижской думе. В наше время, подчеркнул Стакис, абонементы на парковку в центре Риги — несоразмерная привилегия.

Как ранее сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку информации о том, что уже бывший министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце (однопартиец Стакиса из "Развитие/За!") незаконно использовал пропуск на стоянку. Об этом стало известно от депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса, который вышел из партии "Для развития Латвии".