Рижская дума отклонила инициативу по сохранению памятников литераторам в столице
Foto: LETA

В среду, 28 июня, Рижская дума отклонила инициативу жителей по сохранению памятников литераторам в Риге.

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Как пояснил депутатам директор Рижского агентства памятников Гунар Нагелс, содержание инициативы жителей неясно и вводит в заблуждение.

Например, в ней говорилось о демонтаже памятников Андрею Упитису и Анне Саксе. Однако эти памятники были не демонтированы, а перемещены.

В инициативе говорится, что перенос этих памятников является опасным прецедентом. Однако это не соответствует действительности, поскольку эти памятники уже перемещались ранее, следовательно, прецедент уже был, пояснил Нагелс.

Нагелс отметил, что памятники считаются движимым имуществом и непонятна логика предположения, что их нельзя перемещать.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv прошел сбор подписей за сохранение в Риге памятников латышским и мировым литераторам.

Автором инициативы является Василий Тюрин.

По мнению автора инициативы, решение Рижской думы о демонтаже памятников Андрею Упитису и Анне Саксе является опасным прецедентом, который не должен повторяться. Это также относится к решению о демонтаже памятника Александру Пушкину.

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