Рижская дума: "Par!/Прогрессивные" поддержат подписание меморандума о сотрудничестве, но с одним условием

"Par!/Прогрессивные" поддерживают подписание меморандума о сотрудничестве коалиции Рижской думы, но для этого он должен быть дополнен списком задач, обязательных к исполнению до окончания срока полномочий нынешнего состава Рижской думы в 2025 году, сообщил председатель фракции "Par!/Прогрессивные" Мартиньш Коссович.

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Политик в очередной раз отметил, что проект меморандума, предложенный тремя другими партнерами будущей коалиции, содержит в основном "общие фразы", поэтому "Par!/Прогрессивные" хотели бы видеть в документе более конкретный список задач в социальной сфере, сообщении и других областях.

В качестве примера Коссович упомянул такие обязательные работы, как реконструкция Вантового и Воздушного моста и другие вопросы.

Политик также пояснил, что в желании вести себя коллегиально "Par!/Прогрессивные" дадут ответ "Новому Единству", которое предложило фракции "Par!/Прогрессивные" возглавить комитет городского развития Рижской думы, на заседании в среду, 2 августа.

Четырехсторонняя встреча состоится в среду, 2 августа, в 12:00 в каминном зале Рижской думы. В разговоре планируется участие "Нового Единства", "Национального объединения/Латвийского объединения регионов (ЛОР)", "Кода для Риги" и фракции "Par!/Прогрессивные".