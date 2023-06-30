Рижская дума: "Par/Прогрессивные" пригласят коалицию на переговоры, чтобы договориться о поддержке Стакиса
Foto: DELFI

Фракция Рижской думы "Par/Прогрессивные" пригласит партнеров по коалиции на переговоры, чтобы попытаться договориться о продолжении совместной работы и дальнейшей поддержке мэра Риги Мартиньша Стакиса, заявил лидер фракции Мартиньш Коссович TV3 сегодня утром.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, для фракции "Par/Прогрессивные" важно, чтобы совместно начатое добросовестное управление Рижской думой продолжалось, поэтому "давайте сядем за стол, посидим и поговорим". Переговоры запланированы на следующую неделю.

"Par/Прогрессивные" предлагает всем "отойти на полметра", "трижды вдохнуть" и совместно решить, как передать материалы о возможных нарушениях при ремонте рижских улиц в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, чтобы оно проверило их.

Как сообщалось, что 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник управления транспортной инфраструктуры Андрейс Уртанс приказом исполнительного директора Риги Яниса Ланге были отстранены от занимаемых должностей на время дисциплинарного расследования. У "За/Прогрессивные" и "Нового Единства" возникли резкие разногласия о том, как должны расследоваться эти нарушения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts