Рижская дума: "Par/Прогрессивные" пригласят коалицию на переговоры, чтобы договориться о поддержке Стакиса

Фракция Рижской думы "Par/Прогрессивные" пригласит партнеров по коалиции на переговоры, чтобы попытаться договориться о продолжении совместной работы и дальнейшей поддержке мэра Риги Мартиньша Стакиса, заявил лидер фракции Мартиньш Коссович TV3 сегодня утром.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, для фракции "Par/Прогрессивные" важно, чтобы совместно начатое добросовестное управление Рижской думой продолжалось, поэтому "давайте сядем за стол, посидим и поговорим". Переговоры запланированы на следующую неделю.

"Par/Прогрессивные" предлагает всем "отойти на полметра", "трижды вдохнуть" и совместно решить, как передать материалы о возможных нарушениях при ремонте рижских улиц в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, чтобы оно проверило их.

Как сообщалось, что 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник управления транспортной инфраструктуры Андрейс Уртанс приказом исполнительного директора Риги Яниса Ланге были отстранены от занимаемых должностей на время дисциплинарного расследования. У "За/Прогрессивные" и "Нового Единства" возникли резкие разногласия о том, как должны расследоваться эти нарушения.