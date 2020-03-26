Принимая во внимание чрезвычайную ситауцию из-за распространения коронавируса, на внеочередном заседании временной администрации Рижской думы, состоявшемся сегодня, 26 марта, было принято решение о переносе срока уплаты налога на недвижимую собственность с 31 марта на 15 мая.

Перенос срока означает, что до 15 мая за неосуществленные платежи не будут начисляться штрафы.

Новый порядок распространяется на всех плательщиков налога на недвижимую собственность, которые обязаны платить налог за недвижимость, находящуюся на административной территори Риги.