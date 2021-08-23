Рижская дума планирует финансово стимулировать вакцинацию социальных работников и сотрудников сиротских судов

Столичное самоуправление планирует финансово подкреплять мотивацию работников сиротских судов и социальных работников вакцинироваться от Covid-19. Об этом свидетельствуют проекты решений, поданные на рассмотрение Комитета по социальным делам Рижской думы.

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25 августа депутаты комитета примут решение выделить 55 000 евро тем учреждениям, подчиненным Департаменту благосостояния, в которых доля вакцинированных и переболевших Covid-19 сотрудников не менее 80%.

Планируется, что по 5000 евро будет выделяться учреждению с общим числом сотрудников до 100 человек, 7000 евро — учреждению, где работает до 200 человек и 8000 евро — учреждению, в котором трудятся более 200 работников.

В учреждениях, где работают более 200 человек, планируется применять дифференцированную плату, с учетом каждой структурной единицы. Рижской Социальной службе могут выделить 22 000 евро.

Финансовая поддержка может быть использована для материального стимулирования и мероприятий поддержки работников учреждения или структурного подразделения, а также для улучшения рабочей среды.

Комитет примет решение и о финансовой поддержке Рижского сиротского суда — для содействия вакцинации от Covid-19. Какими будут в этом случае условия финансирования — неизвестно.

Ранее Рижская дума выделила 1,7 млн евро на то, чтобы материально стимулировать вакцинацию от Covid-19 работников сферы образования. Учебные заведения могут получить 5000, 7500 или 10 000 евро дополнительно в зависимости от числа работников и величины школы.