Рижская дума планирует изменить систему зимнего содержания улиц

Рижская дума будет искать возможности изменить систему содержания улиц зимой, заявил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис.
Он отметил, что ситуация, когда за отдельные участки улиц отвечают разные, иногда до пяти обслуживающих организаций, неправильна.
Как рассказал вице-мэр Вилнис Кирсис, за уборку улиц в Риге отвечают департамент сообщения, управление кладбищами, управление благоустройства территорий, три исполнительные дирекции, а также предприятия Rīgas satiksme, Rīgas meži и Rīgas namu pārvaldnieks. Ответственность за прилегающие к домам территории несут и владельцы недвижимости.
У каждой из этих структур есть предприятие, с которым заключен договор о расчистке улиц, а у некоторых есть и субподрядчики.
В результате за отдельные участки улиц часто несут ответственность различные предприятия, которые перекладывают снег с одной части улицы на другую, обвиняют друг друга, а улицы при этом остаются нерасчищенными.
Планируется ряд мер, чтобы изменить эту ситуацию. Уже в этом году на базе управления благоустройства территорий будет сформирована мобильная бригада, которая будет выезжать на места, где необходимо срочно расчистить снег. Бригада будет предназначена для предотвращения кризисных ситуаций в центре Риги.
До следующей зимы будут вестись поиски возможностей улучшить содержание улиц, тротуаров и дорожек зимой, например, разделив Ригу на несколько территорий и заключив договоры с несколькими компаниями об уборке улиц.
По словам Стакиса, в Риге также планируется экспериментально выбрать место, где ответственность за уборку снега с тротуаров возьмет на себя самоуправление, а не владельцы недвижимости. Это позволит выяснить, каковы могут быть затраты и как такая система может работать.
Представители руководства думы признали, что общая ситуация в Риге с уборкой улиц и тротуаров оставляет желать лучшего.
Кирсис добавил, что и в будущем не планируется вывозить снег со всех территорий в Риге. В 2018 году на уборку снега было потрачено 8 млн евро, что составляет почти половину всей суммы в 17 млн евро, выделенной на содержание улиц в течение года. Снег будет вывозиться только из тех мест, где он значительно затрудняет движение, например, на самых оживленных перекрестках и т.п.