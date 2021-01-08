Рижская дума планирует ликвидировать стройуправу и бюро архитектора
Foto: LETA

Комитет развития города Рижской думы 11 января будет решать, стоит ли ликвидировать Рижское строительное управление и Бюро архитектора города Риги, сообщает LETA.

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Дума планирует ликвидировать эти учреждения с 31 августа, чтобы 1 сентября их функции перенял Департамент развития города. Будет создана комиссия по ликвидации, которая решит, кто из персонала сможет продолжить работу в Рижской думе, а кто нет. Затраты на упразднение будут покрыты из средств соответствующего учреждения.

Ответственные учреждения должны будут до 1 марта разработать и подать стратегическое видение и список главных задач.

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