Рижская дума планирует привлечь полицию к уборке тротуаров от снега

В среду, 22 декабря, на внеочередном заседании комитета по жилищным вопросам и окружающей среде было принято несколько решений по улучшению уборке тротуаров зимой, к процессу планируется привлечь Рижскую муниципальную полицию. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Правила ухода за городской территорией предусматривают, что прилегающие к зданиям тротуары и дворовые дорожки должны быть убраны от снега и посыпаны противоскользящим реагентом. Работы по уборке необходимо проводить ежедневно до 8 часов, чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться по городу. В случае, если это не сделано своевременно, физическим лицам грозит штраф до 350 евро, а юридическим — до 1400 евро.

Комитет признал, что наложение штрафов занимает много времени и часто не позволяет достичь цели своевременной очистки улиц. Поэтому в этот зимний сезон введена принудительная уборка тротуаров, когда после выполнения работ муниципалитет выставляет обслуживающей компании счет за их уборку. Эти работы выполняются шестью мобильными бригадами, а также сторонним поставщиком услуг.

Обычно после выявления нарушения обслуживающему предприятию дается несколько часов на очистку тротуара. Если компания не выполняет условие, тротуар убирает муниципалитет. В свою очередь, если нарушение представляет собой опасность для жителей, самоуправление немедленно приступает к уборке тротуара.

Для того, чтобы побудить собственников зданий и территорий самостоятельно убирать тротуары, после второй принудительной уборки будет применен административный штраф. Планируется, что к выполнению принудительной уборки будет привлечена Рижская муниципальная полиция, которая до сих пор занималась только выявлением нарушений. Это предложение направлено в думу для дальнейшего рассмотрения.

На заседании комитета также обсуждалась возможность централизованной уборки тротуаров в столице. Всего в Риге имеется около трех миллионов квадратных метров улиц с тротуарами общей длиной в 1500 километров. Их уборка за один раз обошлась бы в 300 000 евро. Например, если бы тротуары чистили 40 раз в год, общая необходимая для этого сумма составила бы 12 миллионов евро. Если чистить тротуары только в историческом центре столицы, это обойдется в 2,8 миллиона евро в год.