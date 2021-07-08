Рижская дума планирует выдавать денежные призы школам, достигшим высоких показателей вакцинации

На следующей неделе Рижская дума обсудит введение денежных призов для школ, где 80% сотрудников вакцинировались, сообщил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис (Прогрессивные/За!).

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Стакис сообщил, что на следующей неделе будет созвано заседание комитета по образованию, культуре и спорту, который примет решение о выделении средств образовательным учреждениям для мотивации работников прививаться.

В настоящее время на эти цели планируется выделить 1,5 млн евро. При достижении уровня вакцинации персонала в 80% школы получат от 5 000 до 10 000 евро в зависимости от количества работников.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель комитета по образованию, культуре и спорту Ивета Ратиника, она внесет предложение поощрять таким же способом заведения образования по интересам, музыкальные, художественные и спортивные школы.

Так как в Риге работают 282 учебных заведения, в случае, если все они добьются вакцинации 80% работников, указанных средств будет недостаточно, но представители руководства думы подчеркнули, что для этих целей будут найдены средства.

Стакис сообщил, что из 10 млн евро, запланированных в бюджете этого года для резервного фонда самоуправления, в настоящее время израсходовано около 2 млн, поэтому есть возможности выделить дополнительные ресурсы для мотивации школьного персонала. Кроме того, останутся средства на различные меры, которые необходимо предпринять в будущем для сдерживания Covid-19 и устранения его последствий.

Указанное финансирование будет доступно школам по их усмотрению: как на обновление технического оборудования, так и на ремонт. Эти средства могут быть также выплачены сотрудникам школы в виде бонусов.

Как подчеркнула Ратиника, по ее мнению, эти средства следует использовать для улучшения работы школы и удовлетворения общих потребностей персонала. Однако не будет возражений, если некоторые сотрудники будут вознаграждены, чтобы мотивировать прививаться от коронавируса, потому что основная цель - добиться максимального количества привитых сотрудников школ.

Представители думы уклончиво отвечали на вопрос, будут ли уволены учителя, отказавшиеся от вакцинации. Ратиника подчеркнула, что сейчас на карту поставлено то, как мотивировать людей пройти вакцинацию, а не наказывать их.

Она также сообщила, что на следующей неделе будет созвано заседание комитета по образованию, культуре и спорту, на котором будет принято решение о нормативных документах и выделении финансирования. Затем решение будет принято комитетом по финансовым и административным вопросам.