Рижская дума планирует выделить 4500 евро родившимся в Рижском роддоме тройняшкам
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9 июня комитет по социальным вопросам Рижской думы примет решение о выделении единоразового пособия тройняшкам, родившимся в июне в Рижском роддоме.

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Как сообщалось ранее, 1 июня в Рижском роддоме родились тройняшки. Все новорожденные — мальчики, они родились в семье рижан Елены и Виктора.

По данным Рижского роддома, новорожденные появились на свет с двухминутным интервалом — в 12.27, в 12.29 и в 12.31.

В прошлом году в Рижском роддоме тройня родилась в июне, годом ранее в Рижском роддоме также родились тройняшки — мальчики.

По информации Рижской думы, семья, в которой на свет появились тройняшки, получит единоразовое пособие в размере 4 500 евро.

С 2009 года это единоразовое пособие на тройняшек выплачивалось Рижской думой семьям рижан 18 раз.

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LETA

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