Рижская дума поддержала централизованную зимнюю уборку тротуаров

Сегодня Рижская дума приняла поправки к обязательным правилам содержания территории города Риги и содержания зданий, которые предусматривают централизованную уборку тротуаров в зимний период.

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Переход на новую систему очистки тротуаров планируется в течение трех лет. В предстоящем зимнем сезоне планируется централизованная уборка тротуаров исторического центра Риги. В историческом центре примерно треть будет убирать управление благоустройства Рижской территории, а остальную часть — предприятие, которое определится в ходе закупки.

Через год централизованная уборка будет проводиться в историческом центре, а также на улицах первой и второй категорий. На третий год централизованно убирать будут и тротуары на улицах третьей категории.

Также планируется во время гололеда посыпать тротуары солью для повышения безопасности. В остальное время тротуары можно посыпать смесью песка и соли.

Текущие правила требуют, чтобы владельцы частной собственности убирали снег с общественных тротуаров, прилегающих к их владениям. Но, как показала практика, не все собственники добросовестно выполняют возложенную на них обязанность, есть участки тротуаров, принадлежность которых вообще не ясна и которые соответственно остаются нечищенными.

Централизованное содержание тротуаров в историческом центре Риги и его защитной полосе в 2022 году обойдется в 150 000 евро, а очистка всех тротуаров от снега будет стоить около 3 млн евро в год.

Как и прежде, о дворах, лестницах, подъездах, подъездных дорогах должны будут заботиться владельцы или управляющие домом.

Также собственникам и управляющим зданиями по-прежнему придется собирать снег, упавший на проезжую часть и тротуар в результате чистки крыш домов. В остальное время владельцы прилегающих к тротуарам территорий должны будут по-прежнему обеспечивать чистоту тротуаров, в том числе во время листопада.

Прошлой зимой в связи с обильным снегопадом нанятые в Риге компании не справились с уборкой снега.