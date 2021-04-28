Пока что Рижская дума получила три заявки на проведение мероприятий 9 мая. На данный момент самоуправление проводит оценку ситуации и консультируется с ответственными службами.

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Как рассказали Delfi в самоуправлении, общество "9мая.lv" просит разрешить с 7 до 23 часов мероприятие в парке Победы, возле монумента, с целью "празднования разгрома фашизма".

Вторая заявка поступила от организации 9.maija fonds, которая претендует на проведение мероприятия на том же месте и в то же время — с целью возложения цветов и проведения концерта.

Третья заявка относится к проведенияю собрания напротив Hotel Bellevue Park в парке Победы с целью сохранения семейной памяти о тех членах семьи, которые во время Второй мировой войны сражались в рядах союзников против нацистской Германии.

Рижская дума напоминает, что на время пандемии Covid-19 публичные мероприятия запрещены, а число участников собраний и пикетов ограничено до 10 человек.