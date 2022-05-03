Рижская дума получила заявку на проведение мероприятия 9 мая: она была отклонена
Foto: LETA

В Риге на 9 мая были заявлены одно публичное мероприятия и три собрания, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Самоуправление напоминает, что 31 марта Сейм принял поправки к Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают проводить мероприятия ближе, чем на расстоянии 200 метров от любого памятника советской армии в Латвии. По этой причине заявленное мероприятие провести не разрешили.

В связи с соображениями безопасности не разрешены два из заявленных собраний. В свою очередь, организаторы одной встречи сами отозвали заявку.

Кроме того, Сейм принял в окончательном чтении Закон об установлении дня памяти пострадавших и погибших в Украине, который предусматривает, что таким днем будет 9 мая этого года. В этот день государственные и муниципальные учреждения не будут организовывать публичные развлекательные и праздничные мероприятия, а также самоуправления не будут выдавать разрешения на проведение публичных мероприятий. Муниципалитеты должны аннулировать такие разрешения, если они выданы до вступления закона в силу.

Несмотря на это решение, в Рижскую думу поступила заявка на проведение мероприятия.

Также установлено, что самоуправление вправе принять решение о запрете проведения собрания, шествия или пикета, за исключением случаев, когда вид и цель собрания, шествия или пикета соответствуют характеру указанного дня памяти.

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