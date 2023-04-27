Рижская дума получила заявку на шесть мероприятий в мае. Ее подал игравший громкую русскую музыку эстонец
Foto: Из личного архива

Игравший громкую музыку во время Пасхальных выходных гражданин Эстонии, которого на прошлой неделе оштрафовали за повторное музицирование, подал заявку на проведение шести мероприятий в мае. Об этом агентству LETA сообщили в Комитете по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы.

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Самоуправление получило заявку на проведение мероприятий на шесть дат в мае.

Заявление не подписано, поэтому муниципалитет не может его рассмотреть. Заявителю предложено решить проблему отсутствия подписи до 2 мая.

Если заявление не будет подписано, Рижская дума может оставить его без рассмотрения или отправить обратно. В случае, если заявление будет составлено юридически правильно, оно будет рассмотрено и решение будет принято в сотрудничестве со Службой государственной безопасности.

Как сообщалось ранее, в пасхальные выходные, 7 и 9 апреля, рижане жаловались полиции, что на Бастионной горке и Старой Риге кто-то громко играет русскую музыку. В контексте войны это показалось им неприемлемым. В первую очередь это касалось одного гражданина Эстонии. После разговора с полицией, указавшей, что он мешает работе учреждений (он играл в Старой Риге), он сделал музыку потише, а затем перешел на Бастионную горку и продолжил играть на барабанах. Муниципальная полиция не констатировала прославления российской агрессии, а также выяснила, что выступление музыканта ранее не рекламировалось в социальных сетях.

После этого случая Рижская дума сообщила, что разработает правила, регулирующие выступления уличных музыкантов

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