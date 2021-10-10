Рижская дума поможет жителям, пострадавшим от повышения цен на коммунальные услуги

В этом году ожидается значительное повышение тарифов на тепловую энергию, чем обеспокоены многие рижане. Рижская дума решила не бросать горожан в беде и предложила некоторые варианты поддержки для жителей, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Так, Рижская дума разрешит таким предприятиям, как Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) и Rīgas nami (RN) не налагать штрафы и пеню на жителей за задержки в оплате коммунальных услуг, следует из решения депутатов Комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде столичной мэрии.

Заместитель председателя Комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде Селина Ванцане подчеркнула, что самоуправление поможет жителям, пострадавшим от значительного повышения цен на коммунальные услуги.

"Мы осознаем, что повышение цен на энергоресурсы окажет значительное влияние на расходы людей на жилье. Важно, чтобы предприятия с капиталом Рижской думы делали все возможное, чтобы вести хозяйственную деятельность социально ответственно и минимизировать негативное воздействие. Мы будем оказывать поддержку пострадавшим, но необходимы срочные действия для устранения причин проблемы, которые защитят жителей от дальнейшего повышения тарифов в будущем", — указала она.

Между тем председатель Комитета по социальным вопросам Виестурс Клейнбергс сообщил, что мэрия предложит малообеспеченным горожанам два варианта льгот, которые помогут справиться с коммунальными платежами: жилищное пособие и пособие на выплату долга. Первый вариант предоставляется для оплаты аренды жилья, его управления и обслуживания. Второй вид пособия выделяется на выплату долга, который связан с использованием жилья.

Рижская социальная служба предоставляет пособие на выплату основной суммы жилищного долга. На это пособие могут претендовать семьи с несовершеннолетними детьми, получатели пенсии по старости или инвалидности или государственного социального обеспечения, владельцы жилья, площадь которого не превышает норм, указанных в обязательных правилах.

Размер жилищного пособия представляет собой разницу между гарантированным минимальным доходом домохозяйства, суммой расходов и общим доходом домохозяйства.

В этом году столичный муниципалитет планирует потратить на жилищные пособия более шести миллионов евро, 700 000 евро из этой суммы будет направлено на жилищные пособия для совершеннолетних сирот.

Также агентство LETA сообщает, что в этом году для выплаты жилищных пособий дополнительно потребовалось 440 000 евро. В свою очередь в 2022 году для пособий потребуются еще 1,5 млн евро.

Клейнбергс заявил, что дополнительные средства необходимы не только из-за повышения тарифов, но и из-за увеличения количества людей, которые будут вынуждены обращаться за пособиями.

Он напомнил, что людям, которые сталкиваются с трудностями при оплате счетов за коммунальные услуги, следует обращаться в Рижскую социальную службу за помощью.

Рижская дума также предлагает домоуправлениям оценить и правильно отрегулировать тепловые узлы домов, пересмотрев установленные температурные режимы. Жителей призывают сообщать о том, какой температурный режим они бы предпочли. Так можно сэкономить тепловую энергию, поскольку, даже снизив температуру на один градус, счет за отопление может стать меньше на 5%.

Также в конце октября начнется обучение жителей по вопросам экономии тепловой энергии, где рижанам расскажут о практических методах снижения потребления.