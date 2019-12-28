Рижская дума потратит 128 000 евро на публичный каток и 36 000 евро на занятия спортом в микрорайонах

В следующем году на организацию спортивных мероприятий Рижская дума планирует выделить 1,72 млн евро, следует из бюджетного запроса департамента образования, культуры и спорта на 2020 год.

На народный спорт и досуг планируется выделить 413 230 евро, на участие в соревнованиях — 737 995 евро, на школьные спортивные мероприятия — 117 165 евро.

На организацию спортивных занятий для жителей микрорайонов предусмотрено 36 550 евро, на организацию публичного катка — 128 007 евро.

Деньги на эти цели будут доступны только после утверждения общего бюджета, чего с учетом потенциального роспуска Рижской думы можно ожидать только поздней весной.