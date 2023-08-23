Рижская дума повысила плату за школьные обеды

На внеочередном заседании Рижской думы было решено повысить плату за обеды в школах и детских садах. Самоуправление возьмет на себя половину расходов из-за подорожания, а остальные расходы ложатся на родителей.

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Обед для учеников 5–12 классов подорожает на 0,94 евро, и сумма подорожания будет разделена между родителями и самоуправлением. Минимальная стоимость порции — 3,09 евро, из них самоуправление будет покрывать 1,47 евро, а родители — 1,62 евро.

Обеды в детских садах подорожают на 0,30 евро. Теперь они будут стоить 4,30 евро, и 2,15 евро из этой суммы будет платить самоуправление, а другие 2,15 — родители.

Ученики начальной школы, как и раньше, будут питаться бесплатно — половину будет оплачивать самоуправление, половину государство. Также самоуправление в полной мере будет покрывать расходы за обеды детей из нуждающихся семей, инвалидов, сирот и детей, чьи родители не выполняют свои родительские обязанности.