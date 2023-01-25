Рижская дума повысила зарплаты мэру, его замам и депутатам: Стакис будет получать 6415 евро

Сегодня Рижская дума приняла поправки к решению "О заработной плате в Рижской думе", которые предусматривают повышение заработной платы выборных должностных лиц в самоуправлении.

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Зарплата мэра Риги Мартиньша Стакиса в этом году увеличится в 1,7 раза по сравнению с нынешней зарплатой — с 3851 до 6415 евро в месяц.

Зарплаты вице-мэров Риги вырастут в 1,6 раза — с 3386 евро до 5346 евро в месяц. Заработная плата председателей комиссий увеличится с 2698 евро до 3469 евро, а их заместителей — с 2010 евро до 2559 евро в месяц.

Заработную плату депутатов Рижской думы планируется увеличить более чем на 600 евро — с 1270 до 1934 евро в месяц.

Общее влияние на муниципальный бюджет от повышения вышеуказанных зарплат составит 659 000 евро.

Например, зарплата мэра Юрмалы составляет 5915 евро, Вентспилса — 5175 евро, Кекавы — 5119 евро, Елгавы — 4436 евро.

Депутаты от оппозиции выступили против повышения зарплат, например, депутат от партии "Согласие" Константин Чекушин заявил, что голосовать за повышение себе зарплат неэтично, и подал заявление в комиссию по этике с просьбой оценить этот шаг.

Против повышения заработной платы выступили и бывшие партнеры коалиции из партии "Для развития Латвии". Бывшая глава комитета по образованию, культуре и спорту Ивета Ратиника заявила, что в то время, когда месячная зарплата директоров рижских школ составляет около 1500 евро и у них много ответственности и обязанностей, повышены зарплаты 16 заместителей председателей постоянных комитетов Рижской думы.

По словам Ратиники, единственной установленной обязанностью заместителей председателей комитетов является замещение председателя комитета во время его отсутствия. Она добавила, что за то время, что она возглавляла комитет, ее приходилось замещать трижды.

Еще несколько депутатов указали на общую экономическую ситуацию в стране и снижение благосостояния населения.