Рижская дума предупреждает о скользких дорогах и тротуарах

Синоптики ожидают после обеда ледяной дождь, поэтому Рижская дума предупреждает, что проезжая часть и тротуары могут быть скользкими.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лед на дорогах образуется быстро, особенно в случае ледяного дождя, и коммунальные службы не всегда успевают с ним бороться. Поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

С этого года правила разрешают во время гололедицы использовать для посыпки тротуаров чистую соль, чтобы движение было более безопасным. Этой зимой очисткой тротуаров в историческом центре Риги занимается самоуправление.