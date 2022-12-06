Рижская дума предупреждает о скользких дорогах и тротуарах
Foto: LETA

Синоптики ожидают после обеда ледяной дождь, поэтому Рижская дума предупреждает, что проезжая часть и тротуары могут быть скользкими.

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Лед на дорогах образуется быстро, особенно в случае ледяного дождя, и коммунальные службы не всегда успевают с ним бороться. Поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

С этого года правила разрешают во время гололедицы использовать для посыпки тротуаров чистую соль, чтобы движение было более безопасным. Этой зимой очисткой тротуаров в историческом центре Риги занимается самоуправление.

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