Рижская дума примет решение о демонтаже перил с символикой СССР на набережной

В среду, 5 октября, Рижская дума планирует принять решение о демонтаже перил с серпом и молотом на набережной Даугавы.

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По данным Рижского агентства памятников, серпы и молоты изображены на 46 участках перил на набережной вдоль улицы Мукусалас, от Железнодорожного моста до дамбы AB.

Планируется принять решение и о демонтаже элементов с серпом и молотом на фасадах зданий по ул. Калнциема, 57 и ул. Бривибас гатве, 318.

Также предлагается демонтировать мемориальную доску советскому разведчику Мартиньшу Поге на здании по ул. Яня Асара, 15.

Рижская дума планирует поручить Рижскому агентству памятников в сотрудничестве с Управлением национального культурного наследия найти правовое решение для удаления символики советского режима со зданий, которые являются охраняемыми государством памятниками культуры.

Это касается здания Латвийской академии наук на пл. Академияс, 1, на фасаде которого изображены серп и молот, а также элементов декора фасада и росписей в здании аэропорта на территории аэродрома Спилве.