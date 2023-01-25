Рижская дума примет решение о повышении зарплат

Рижская дума сегодня на заседании планирует рассмотреть проект бюджета столицы на 2023 год и повышение зарплат выборным должностным лицам.

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Поступления в бюджет Риги в этом году будут на 140 млн евро больше, чем в 2022 году. В ноябре прошлого года дума внесла изменения в городской бюджет, увеличив поступления до 1,038 млрд евро. В 2023 году поступления планируются на уровне 1,179 млрд евро.

Расходы столицы в этом году запланированы в размере 1,26 млрд евро, что примерно на 73 млн евро больше, чем в прошлом году.

Расходы муниципального бюджета превысят доходы примерно на 77 млн евро.

Как ранее пояснил думский комитет по финансовым и административным делам, это технический бюджет, в который будут внесены изменения после утверждения государственного бюджета и подписания соглашения правительства с Латвийским союзом самоуправлений.

Также на заседании будет рассматриваться вопрос о повышении зарплат выборных должностных лиц.

В результате изменений зарплата мэра Риги Мартиньша Стакиса может увеличиться в 1,7 раза по сравнению с нынешней (3851 евро) и составить 6415 евро в месяц.

Зарплаты вице-мэров увеличатся в 1,6 раза - с 3386 до 5346 евро в месяц, председателей комитетов - с 2698 до 3469 евро, их заместителей - с 2010 до 2559 евро.

Зарплаты депутатов Рижской думы вырастут более чем на 600 евро - с 1270 до 1934 евро в месяц.

Влияние повышения зарплат на столичный бюджет составит 659 000 евро.