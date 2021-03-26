Рижская дума примет решение об организации центра вакцинации на Центральном рынке
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Сегодня состоится внеочередное заседание Рижской думы об организации вакцинации в Риге, в том числе в гастрономическом павильоне Центрального рынка, свидетельствует повестка заседания.

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На заседании планируется уполномочить исполнительного директора Риги заключать договоры, связанные с организацией вакцинации.

Дума планирует передать гастрономический павильон Центрального рынка для проведения вакцинации и не сдавать его в аренду для открытия торговых точек. Реализацию этого решения планируется финансировать из средств для непредвиденных случаев.

Обязанности исполнительного директора Риги сейчас исполняет руководитель центра приема посетителей Рижской думы Элина Траутмане.

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